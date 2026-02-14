MENÜ
Bauarbeiten am Mobilfunk: In Frankenberg kann es zeitweise zu Störungen kommen.
Bild: Symbolfoto: Henning Kaiser/dpa
Bauarbeiten am Mobilfunk: In Frankenberg kann es zeitweise zu Störungen kommen.
Bauarbeiten am Mobilfunk: In Frankenberg kann es zeitweise zu Störungen kommen. Bild: Symbolfoto: Henning Kaiser/dpa
Flöha
Frankenberg: Vodafone modernisiert Mobilfunkstation
Von Farhad Salmanian
Abschaltung, weniger Netz: Vodafone arbeitet an einer Mobilfunkstation. Zwischen 16. und 27. Februar kann es zeitweise zu schwächerem Empfang bis hin zu Ausfällen kommen. Notrufe bleiben möglich.

Vodafone modernisiert in Frankenberg eine Mobilfunkstation. Das geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor. Die Arbeiten sollen nach Angaben von Vodafone vom 16. Februar bis voraussichtlich 27. Februar laufen. In dieser Zeit steht die Station nicht zur Verfügung; der Mobilfunkverkehr werde so weit wie möglich über umliegende...
