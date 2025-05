Freibäder rund um Flöha starten in die Saison: Was gibt es Neues?

Am 1. Juni wollen die Freibäder in die Saison starten. In manchen Becken ist die Wassertemperatur noch einstellig, aber in einem Bad wird schon geschwommen. - Das sollten Besucher wissen:

Angesichts der Wetteraussichten gönnen sich die Freibäder der Region noch eine Woche Anlauf bis zum Saisonstart. Die Freibäder in Falkenau, Erdmannsdorf, Oederan und Eppendorf planen den Start für das Wochenende nach Himmelfahrt. Gebadet wird aber auch schon. Im Naturbad Niederwiesa zum Beispiel: „Seit vier Wochen sind bei uns Badegäste“,... Angesichts der Wetteraussichten gönnen sich die Freibäder der Region noch eine Woche Anlauf bis zum Saisonstart. Die Freibäder in Falkenau, Erdmannsdorf, Oederan und Eppendorf planen den Start für das Wochenende nach Himmelfahrt. Gebadet wird aber auch schon. Im Naturbad Niederwiesa zum Beispiel: „Seit vier Wochen sind bei uns Badegäste“,...