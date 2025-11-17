Freiberg, Niederwiesa, Hartha, Hainichen – Firmenschicksale, die Mittelsachsen bewegen

In Mittelsachsen wurden 2025 im 1. Halbjahr 29 Unternehmensinsolvenzverfahren eröffnet. Im 1. Halbjahr 2024 waren es 18. Dafür und auch für Betriebsschließungen gilt: Die Firmenschicksale bewegen.

Hartha: Jüngster Fall ist die GSH Sachsen GmbH in Hartha. Über deren Vermögen eröffnete das Amtsgericht Chemnitz am 10. November die vorläufige Insolvenzverwaltung. „Dirk Herzig vom Chemnitzer Standort der bundesweit vertretenen Kanzlei Schultze & Braun verschafft sich als vorläufiger Insolvenzverwalter einen Überblick über die...