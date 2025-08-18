Fünfter Erzgebirgischer Orgelsommer beendet: Wird es im nächsten Jahr weitergehen?

Flöha
Der Orgelsommer ist zu Ende. Die Veranstalter ziehen Bilanz und blicken voraus.
Mit Konzerten in Nassau und Cämmerswalde ist der fünfte Erzgebirgische Orgelsommer am Samstag zu Ende gegangen. Darüber informiert der künstlerische Leiter des Festivals Jan Katzschke. „Wir hatten auch in diesem Jahr wieder regen Zuspruch und konnten ein begeistertes Publikum zu den Orgelführungen und Konzerten begrüßen“, so Katzschke....
