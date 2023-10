Gahlenz: Kinder bauen Futterhäuschen für Vögel

Im Gahlenzer Dorfmuseum konnten Kinder in den Herbstferien kreativ und handwerklich aktiv sein.

Im Dorfmuseum in Gahlenz fand diese Woche ein Ferienangebot statt, bei dem Kinder Futterhäuschen für Vögel bauen konnten. Am Mittwoch fertigten Jaroslav Kotsiuba (11) und Johannes Hübler (12) unter Anleitung von Marcel Oehme eigene Futterhäuschen. Am Donnerstag konnten Kinder ab sechs Jahren nochmals von 13 bis 16 Uhr dieses Angebot nutzen,...