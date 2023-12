Garagenbrand bei Oederan: Türen und Fenster geschlossen halten

Am Mittwochvormittag kämpften die Feuerwehren gegen ein Feuer im Ortsteil Görbersdorf. Die Bevölkerung wurde mit Warn-Apps gewarnt.

Göbersdorf/Oederan.

Im Oederaner Ortsteil Göbersdorf kam es am Mittwochvormittag zu einem Garagenbrand. Mehrere umliegende Feuerwehren kämpften dagegen an. Auf dem Dach des im Brand befindlichen Garagenkomplexes befinden sich Solarplatten, was die Löscharbeiten erheblich erschwerte. Ein Fahrzeug befand sich in dem Komplex.