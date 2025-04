Gemeinde Eppendorf hat ein Loch im Haushalt

Kämmerer Toralf Ender wird zur Gemeinderatssitzung am 15. April den Doppelhaushalt 2025/26 vorstellen. Dabei dürfte es reichlich Redebedarf geben.

In Eppendorf liegt seit einiger Zeit so mancher Investitions-Plan in der Schublade. Stellvertretend dafür steht der Neubau einer Sporthalle an der Schule. Um dieses und andere Vorhaben tatsächlich umsetzen zu können, muss zunächst die Finanzierung geklärt sein. Das Geld sitzt aber in Eppendorf alles andere als locker. Einen Ausblick zur...