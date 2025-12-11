Golfbälle: Gleich groß und gleich schwer, aber in Augustusburg kommt es auf den Unterschied an

Ingo Neuber handelt im Internet mit gebrauchten Golfbällen. Die Bälle landen beim Spiel im Wasser, sind zunächst verloren und bekommen in Augustusburg eine zweite Chance.

Auf den ersten Blick sind alle gleich. Ein Golfball besteht aus mehreren Lagen Kunststoff, hat einen Mindestdurchmesser von knapp 43 Millimetern und darf maximal 45,93 Gramm wiegen. Die Oberfläche ist mit bis zu 450 kleinen Einbuchtungen, den sogenannten Dimples, versehen, die die Flugbahn des Balles stabilisieren sollen. Auf den ersten Blick sind alle gleich. Ein Golfball besteht aus mehreren Lagen Kunststoff, hat einen Mindestdurchmesser von knapp 43 Millimetern und darf maximal 45,93 Gramm wiegen. Die Oberfläche ist mit bis zu 450 kleinen Einbuchtungen, den sogenannten Dimples, versehen, die die Flugbahn des Balles stabilisieren sollen.