Hennersdorfer Sportler planen nach langer Pause wieder große Sprünge auf dem Reitplatz

Die Sektion Reiten des Hennersdorfer Sportvereins weckt den Reitplatz im Augustusburger Ortsteil mit einem Turnier aus dem Dornröschenschlaf und freut sich auf zahlreiche Gäste.

Nach einer zehnjährigen Pause findet am 16. August auf dem Reitplatz in Hennersdorf bei Augustusburg erstmals wieder ein Reitturnier statt. Von 9.30 bis gegen 14.30 Uhr treten 35 Reiterinnen und Reiter aus der Region im Spring- und Dressurwettbewerb an. Mit diesem Turnier möchte die Sektion Reiten des Hennersdorfer Sportvereins eine neue Ära...