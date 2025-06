Hingucker in Oederan: Darum hat das Erlebnisbad jetzt ein Riesen-Wattestäbchen

Das Freibad in Oederan soll am 10. Juni in die Saison starten. Das Spielplatzareal wurde jetzt um eine Wippe in einem ganz besonderen Design ergänzt.

Kurz vor Pfingsten ist Lars Meike noch mit dem Rasenmäher unterwegs gewesen, um der großen Liegewiese des Erlebnisbades Oederan den letzten Schliff zu geben. Jetzt ist das Freizeitareal an der Hainichener Straße bereit für die Saison.