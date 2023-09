Hohenfichte: Pferd „Fanta“ wird weiter gesucht

Die Stute war von einer Koppel in Hohenfichte verschwunden,

Von der Stute „Fanta“, die in der Nacht vom 24. zum 25. August von einer Koppel im Leubsdorfer Ortsteil Hohenfichte gestohlen wurde, fehlt weiter jede Spur. „Die Ermittlungen in der Sache dauern weiterhin an. Es gingen bislang keine konkreten Hinweise ein“, so Polizeihauptkommissarin Doreen Stein am Freitag auf Anfrage.