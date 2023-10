Holocaustüberlebende in Tel Aviv: Wie die einhunderjährige Hana Malka den Angriff der Hamas auf Israel erlebt

Hana Malka, vor 100 Jahren in Südböhmen geboren, überlebte den Holocaust und fand ein neues Leben in Israel. Das Land, das seit Anfang Oktober mit Terror überzogen wird. Was empfindet sie?

Einhundert Jahre ist sie in diesem Jahr geworden. Am 21. Februar 1923 wurde Hana Malka, die damals noch Fialová hieß, in Strakonice (Stracknitz) in Südböhmen geboren. Dort erlebte sie früh die Annexion der Tschechoslowakei durch Nazi-Deutschland, wie Juden in dem besetzten Gebiet entrechtet und verfolgt wurden. Einhundert Jahre ist sie in diesem Jahr geworden. Am 21. Februar 1923 wurde Hana Malka, die damals noch Fialová hieß, in Strakonice (Stracknitz) in Südböhmen geboren. Dort erlebte sie früh die Annexion der Tschechoslowakei durch Nazi-Deutschland, wie Juden in dem besetzten Gebiet entrechtet und verfolgt wurden.