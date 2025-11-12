Hubertusmesse auf Schloss Augustusburg: Wo sich Tierschützer und Mozartgesellschaft einig sind

Die jüngste Hubertusmesse war von Protest gegen die Jagd begleitet. Der Veranstalter konstatiert Übereinstimmungen.

Wichtig, aber an der falschen Stelle - so kommentiert Franz Wagner-Streuber von der Sächsischen Mozartgesellschaft die Mahnwache, mit der Tierschützer gegen die Hubertusmesse auf Schloss Augustusburg protestiert haben. Mitglieder der Initiative Wildtierschutz Sachsen und des Vereins Pro Fuchs Deutschland hatten am 1. November vor der...