Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Flöha
  • |

  • Hubertusmesse auf Schloss Augustusburg: Wo sich Tierschützer und Mozartgesellschaft einig sind

Tierschützer haben zur Hubertusmesse auf Schloss Augustusburg gegen die Jagd protestiert.
Tierschützer haben zur Hubertusmesse auf Schloss Augustusburg gegen die Jagd protestiert. Bild: Simone Harnisch
Tierschützer haben zur Hubertusmesse auf Schloss Augustusburg gegen die Jagd protestiert.
Tierschützer haben zur Hubertusmesse auf Schloss Augustusburg gegen die Jagd protestiert. Bild: Simone Harnisch
Flöha
Hubertusmesse auf Schloss Augustusburg: Wo sich Tierschützer und Mozartgesellschaft einig sind
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die jüngste Hubertusmesse war von Protest gegen die Jagd begleitet. Der Veranstalter konstatiert Übereinstimmungen.

Wichtig, aber an der falschen Stelle - so kommentiert Franz Wagner-Streuber von der Sächsischen Mozartgesellschaft die Mahnwache, mit der Tierschützer gegen die Hubertusmesse auf Schloss Augustusburg protestiert haben. Mitglieder der Initiative Wildtierschutz Sachsen und des Vereins Pro Fuchs Deutschland hatten am 1. November vor der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
15:38 Uhr
1 min.
Vogtland-Autor liest im Plauener Goethekreis aus „Schatten der Zeit“
Der Gedichtband „Meißener Land" von Jörg M. Pönnighaus ist eine Art Reisetagebuch.
Der Schriftsteller-Arzt Dr. Jörg M. Pönnighaus ist jetzt im Literaturverein mit Geschichten von kleinen Leuten zu Gast.
Sabine Schott
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
31.10.2025
3 min.
Hubertusmesse in Augustusburg wird erstmals von Protest begleitet
Zur Hubertusmesse treffen sich Hornisten im Schloss Augustusburg.
Seit etwa 30 Jahren veranstaltet die Sächsische Mozartgesellschaft das Konzert für ein großes Hornensemble. Diesmal haben Tierschützer eine Mahnwache angekündigt, die sich gegen die Jagd richtet.
Matthias Behrend
15:30 Uhr
2 min.
Aktion des Klimabündnisses: Chemnitzer Hausbesitzer öffnen ihre Heizungskeller
Städte und Gemeinde diskutieren derzeit darüber, welche Wärmenetze die Zukunft braucht. Wärmepumpen spielen dabei eine Rolle.
Bundesweit rücken am 15. November Keller in den Fokus, um auf klimafreundliches Heizen aufmerksam zu machen. In Chemnitz geht es um Wärmepumpen und wie der Einsatz funktioniert.
Denise Märkisch
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
Mehr Artikel