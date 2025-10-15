Huhn auf dem Arm: Wie die Zwillinge Ida und Elsa aus dem Erzgebirge ihre Tiere zahm machen

Flöha
Die achtjährigen Zwillinge Ida und Elsa Rößger aus Borstendorf stellen erstmals ihre Zwerg-Sulmtaler-Hühner bei der Kreisgeflügelschau in Eppendorf aus. Doch auch ihr Hahn hat besondere Talente.
Wenn Claudia Nötzel-Rößger mit dem Auto vor ihrem Grundstück parkt, weiß der Hahn schon Bescheid. Kaum steht der Wagen, flattert er heran und setzt sich auf den Gartenzaun. „Er erkennt genau mein Auto“, sagt die Borstendorferin lachend. Auf ihrem Grundstück ist immer etwas los – denn gemeinsam mit ihren achtjährigen Zwillingstöchtern...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.