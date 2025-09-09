Im Kiosk „Alte Post“ in Flöha gibt es jetzt auch Bus- und Bahntickets

Der Betreiber des kleinen Ladens sammelt für sein Sortiment all die verlorenen Angebote ein, die von den Flöhaern vermisst werden.

Im Kiosk „Alte Post" an der Bahnhofstraße in Flöha gibt es seit kurzem Bus- und Bahntickets für das Gebiet des Verkehrsverbundes Mittelsachsen (VMS). Nachdem der Ticketautomat der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) in der Bahnsteigunterführung Mitte Dezember 2024 zum wiederholten Mal von Unbekannten gesprengt wurde, hatte das Unternehmen...