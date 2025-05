Im Klein-Erzgebirge Oederan munden jetzt Souvlaki und Gyros

Das neue griechische Restaurant „Megas Alexandros“ hat am Donnerstag seine Türen erstmals geöffnet.

Seit Donnerstagmittag hat das griechische Restaurant „Megas Alexandros“ im Haus am Klein Erzgebirge in Oederan seine Tür geöffnet. „Wir offerieren Gyros, Souvlaki und viele weitere traditionelle Gerichte, darunter leckere Desserts“, freut sich Floriana Andra Mariuca Stanoi als Pächter und zugleich Betreiber der beiden Imbissbuden in der...