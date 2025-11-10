In Flöha wird gebaggert, und Passanten fragen: Was wird denn hier gebaut?

Flöha
An der Chemnitzer Straße wurde in den vergangenen Tagen allerhand Erde bewegt. Mit diesen Arbeiten wird nun ein großes Bauvorhaben vorbereitet - und das ist nur der Anfang.
An der Chemnitzer Straße (B 173) in Flöha bestimmen seit kurzem die Bagger das Bild. Es werden große Mengen Erde abgetragen, angehäuft, wieder aufgefüllt und verdichtet. Inzwischen ist eine ebene Fläche entstanden - vorbereitet für ein großes Bauvorhaben. Auf dem rund 3600 Quadratmeter großen Grundstück zwischen der Chemnitzer Straße...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.