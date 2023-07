In Kleinhartmannsdorf wackelt zwei Tage lang die Hütte 98

Toni Maciej und seine Mitstreiter haben sich am Wochenende mit Arbeitsgeräten ausgestattet, um das Gelände auf dem Sportplatz in Kleinhartmannsdorf auf Vordermann zu bringen. Schließlich steht ein Jubiläum an. Zwar wird im Eppendorfer Ortsteil am 29. und 30. Juli kein roter Teppich ausgelegt, dafür geht es auf grünem Rasen richtig rund. Denn...