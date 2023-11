Katastrophenschutzübung in Flöha: Spezialkräfte rücken zu weißem Pulver aus

Bei chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Gefahren braucht es besonders geschulte Einsatzkräfte und moderne Technik. Der Katastrophenschutz des Landkreises Mittelsachsen probte in Flöha den Ernstfall.

Die Abstellfläche eines früheren Landwirtschaftsbetriebes Am Steilen Weg in Flöha war am Wochenende Schauplatz einer speziellen Einsatzübung von Rettungskräften. „Die Mitglieder des Katastrophenschutzes des Landkreises Mittelsachsen wurden am Sonnabend alarmiert, nachdem ein Passant zerstörte Plastefässer mit unbekannter weißer Substanz...