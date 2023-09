Klimaschutz-Workshop mit Landrat Dirk Neubauer, Vortrag zur Künstlichen Intelligenz in Augustusburg – das bringt die Woche in Mittelsachsen

Zukunftsthemen stehen diese Woche im Landkreis auf dem Programm. Die „Freie Presse“ wird aber auch einen Einblick in die Vergangenheit der Freiberger Altstadt ermöglichen.

Hainichen Gleich am Dienstag dieser Woche steht in Hainichen eine besondere Begegnung an. Unter dem Motto „Unternehmen trifft Kunst“ stellt die Firma Autodeltass Bilder aus dem Sachsenburgzyklus des Malers Leo Lessig aus. Die Leo-Lessig-Stiftung sucht andere regionale Unternehmen, die einen Teil der Sammlung ausleihen und ausstellen würden....