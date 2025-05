Kollision in Oederan: Notarztwagenfahrer beachtete offenbar Vorfahrt nicht

Eine 40-jährige Autofahrerin wurde beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge verletzt.

Oederan.

Der Fahrer eines Mercedes-Notarztwagens hat bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Oederan offenbar die Vorfahrt nicht beachtet. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Montag mitteilte, war der 39-Jährige gegen 13.30 Uhr auf der Gerichtsstraße in Richtung Freiberger Straße unterwegs. An der Kreuzung bog er nach links in die Freiberger Straße in Richtung Flöha ab. Dabei kollidierte der Notarztwagen mit einem vorfahrtsberechtigten VW. Dessen 40-jährige Fahrerin ist laut Polizei durch den Aufprall leicht verletzt worden. Sie kam in ein Krankenhaus und wurde dort ambulant versorgt, heißt es weiter im Polizeibericht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich insgesamt auf circa 28.000 Euro summiert. (fp)