Regionale Nachrichten und News
Bild: Steffi Hofmann
Bild: Steffi Hofmann
 12 Bilder
Flöha
Kürbisfestival in Lichtenwalde gestartet: Das sind die ersten Bilder
Von Steffi Hofmann
Ab sofort gibt es noch mehr Kürbisspaß beim alljährlichen Event im Schlosspark Lichtenwalde.

Etliche Besucher strömten schon am Samstagvormittag zur Eröffnung des neuen Kürbisfestivals ans Lichtenwalder Schloss. Riesige Skulpturen aus tausenden Kürbissen verwandeln den barocken Schlosspark bis zum 2. November in eine einzigartige Freiluft-Manege - frei nach dem diesjährigen Motto „Zirkus“. Und diesmal gibt es mehr Figuren, einen...
Mehr Artikel