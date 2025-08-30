Kürbisfestival in Lichtenwalde gestartet: Das sind die ersten Bilder

Flöha
Ab sofort gibt es noch mehr Kürbisspaß beim alljährlichen Event im Schlosspark Lichtenwalde.
Etliche Besucher strömten schon am Samstagvormittag zur Eröffnung des neuen Kürbisfestivals ans Lichtenwalder Schloss. Riesige Skulpturen aus tausenden Kürbissen verwandeln den barocken Schlosspark bis zum 2. November in eine einzigartige Freiluft-Manege - frei nach dem diesjährigen Motto „Zirkus“. Und diesmal gibt es mehr Figuren, einen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.