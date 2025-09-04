Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Gewinner der Meisterschaft im Kürbiswiegen im vergangenen Jahr.
Die Gewinner der Meisterschaft im Kürbiswiegen im vergangenen Jahr. Bild: ASL Schlossbetriebe/Archiv
Die Gewinner der Meisterschaft im Kürbiswiegen im vergangenen Jahr.
Die Gewinner der Meisterschaft im Kürbiswiegen im vergangenen Jahr. Bild: ASL Schlossbetriebe/Archiv
Flöha
Kürbisfestival Lichtenwalde: Wer bringt den schwersten Kürbis?
Von Steffi Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Sonntag findet im Rahmen des Kürbisfestivals eine Meisterschaft statt: Gesucht wird der schwerste „Atlantic Gigant“-Kürbis. Der Sieger des letztes Jahres brachte reichlich 250 Kilo auf die Waage. Kann das 2025 getoppt werden?

Im Schlosspark in Lichtenwalde sind derzeit die Kürbisse los. Rund um das Kürbistfestival finden auf dem Gelände bis Anfang November auch verschiedene Veranstaltungen zum Thema statt. Am Sonntag wird die Meisterschaft im Kürbiswiegen organisiert. Sie ist eine offizielle Veranstaltung der internationalen Dachorganisation „The Great Pumpkin...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.08.2025
4 min.
Lichtenwalde: Meterhohe Kürbisskulpturen verwandeln Schloss und Park in Zirkus-Welt
Patrizia Meyn und Stefan Hinner haben die Kürbisse für das Lichtenwalder Festival fest im Griff.
Längerer Rundgang, mehr Figuren und ein Labyrinth - damit punktet die Neuauflage des Kürbisfestivals. Vom 30. August bis 2. November färben sich Schloss und Park orange. Und es gibt eine Überraschung.
Ingolf Rosendahl
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
30.08.2025
3 min.
Kürbisfestival in Lichtenwalde gestartet: Das sind die ersten Bilder
 12 Bilder
Ab sofort gibt es noch mehr Kürbisspaß beim alljährlichen Event im Schlosspark Lichtenwalde.
Steffi Hofmann
17:40 Uhr
4 min.
"Toller Moment": Verstappens Coup in der Ferrari-Heimat
Er hat es wieder mal allen gezeigt.
Der Weltmeister zeigt all seine Klasse. Max Verstappen rast auf die Pole in Italien. Damit war nicht zu rechnen. Die Aussichten fürs Rennen: Im Red-Bull-Lager herrscht Zuversicht.
Jens Marx, dpa
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
Mehr Artikel