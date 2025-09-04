Kürbisfestival Lichtenwalde: Wer bringt den schwersten Kürbis?

Am Sonntag findet im Rahmen des Kürbisfestivals eine Meisterschaft statt: Gesucht wird der schwerste „Atlantic Gigant“-Kürbis. Der Sieger des letztes Jahres brachte reichlich 250 Kilo auf die Waage. Kann das 2025 getoppt werden?

Im Schlosspark in Lichtenwalde sind derzeit die Kürbisse los. Rund um das Kürbistfestival finden auf dem Gelände bis Anfang November auch verschiedene Veranstaltungen zum Thema statt. Am Sonntag wird die Meisterschaft im Kürbiswiegen organisiert. Sie ist eine offizielle Veranstaltung der internationalen Dachorganisation „The Great Pumpkin...