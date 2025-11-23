Lautes Bellen im Lost Place: Rettungshundestaffel trainiert im Gefängnis Oederan

Es gibt nur eine davon im Landkreis. Und am Sonntag war Training angesagt. Die Rettungshundestaffel übte im Ex-Gefängnis in Oederan für ihre Einsätze. Denn eine Alarmierung kann jeden Tag passieren.

Grit ist ein Malinois, ein belgischer Schäferhund. Mit Daniela Schröter von der Rettungshundestaffel ist das vierjährige Tier im Hof des leer stehenden Gefängnisses. Anzeigen steht auf dem Programm. Geübt wird, wie sich der Hund im Gelände verhält, wenn er eine Person gefunden hat. Grit ist ein Verbeller. Das heißt, wenn der oder die... Grit ist ein Malinois, ein belgischer Schäferhund. Mit Daniela Schröter von der Rettungshundestaffel ist das vierjährige Tier im Hof des leer stehenden Gefängnisses. Anzeigen steht auf dem Programm. Geübt wird, wie sich der Hund im Gelände verhält, wenn er eine Person gefunden hat. Grit ist ein Verbeller. Das heißt, wenn der oder die...