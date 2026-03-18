Lichtenwalde: Bei Gefahr im Verzug können Bäume sofort gefällt werden

F 1 und F 2 steht mit roter Farbe an zwei Stämmen am Rand der Mühlenstraße/Zur alten Mühle. Der Revierförster hat die Bäume als verkehrsgefährdend gekennzeichnet. Warum werden sie nicht gefällt?

Immer noch stehen die beiden verkehrsgefährdenden Bäume am Rand der gemeindeeigenen Mühlenstraße/Zur alten Mühle. Revierförster Thomas Lichtenstein vom Staatsbetrieb Sachsenforst hatte die Bäume als gefährlich eingestuft. Vor allem in den Kronen haben Trockenheit und Dürre der letzten Jahre den Bäumen zugesetzt. Sie sterben ab.... Immer noch stehen die beiden verkehrsgefährdenden Bäume am Rand der gemeindeeigenen Mühlenstraße/Zur alten Mühle. Revierförster Thomas Lichtenstein vom Staatsbetrieb Sachsenforst hatte die Bäume als gefährlich eingestuft. Vor allem in den Kronen haben Trockenheit und Dürre der letzten Jahre den Bäumen zugesetzt. Sie sterben ab....