Lichtenwalder Schloss-Chefin sieht das „La Reine“ als „großes Plus“

Das Schloss Lichtenwalde will mit relativ neuer Gastronomie und bewährten Höhepunkten wie dem Kürbisfestival punkten.

Ein Team aus 70 Mitarbeitern kümmert sich zusammen mit Geschäftsführerin Patrizia Meyn darum, das Jahr 2026 auf den Schlössern Lichtenwalde, Augustusburg und Scharfenstein wieder möglichst spannend zu gestalten. Als ein großes Plus bezeichnet Meyn die Gastronomie, die sie im vergangenen Jahr an allen drei Standorten gewinnen konnte: das...