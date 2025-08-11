Lügen und heimliche Videos: Schlosstheater Augustusburg bringt Komödie auf die Bühne

Zum Lachen in den Keller: Nach dem Sommer geht es im Theater auf der Augustusburg um einen Ehekrach mit Folgen.

Ende September dreht sich im neuen Stück der Augustusburger Theatermacher Anna Silke Röder und Andreas Unglaub alles um einen Ehekrach, der die Protagonisten in die Klemme bringt: Justine und Jean-Marc bekommen nach einem Streit eine E-Mail zugeschickt, die diesen Streit in ihrer heimischen Küche mitgefilmt hat. Wer hat die Webcam installiert... Ende September dreht sich im neuen Stück der Augustusburger Theatermacher Anna Silke Röder und Andreas Unglaub alles um einen Ehekrach, der die Protagonisten in die Klemme bringt: Justine und Jean-Marc bekommen nach einem Streit eine E-Mail zugeschickt, die diesen Streit in ihrer heimischen Küche mitgefilmt hat. Wer hat die Webcam installiert...