Anna Silke Röder und Andreas Unglaub sind Stammadresse für Theaterfreunde.
Anna Silke Röder und Andreas Unglaub sind Stammadresse für Theaterfreunde. Bild: Hendrik Jattke/Archiv
Flöha
Lügen und heimliche Videos: Schlosstheater Augustusburg bringt Komödie auf die Bühne
Redakteur
Von Grit Baldauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Lachen in den Keller: Nach dem Sommer geht es im Theater auf der Augustusburg um einen Ehekrach mit Folgen.

Ende September dreht sich im neuen Stück der Augustusburger Theatermacher Anna Silke Röder und Andreas Unglaub alles um einen Ehekrach, der die Protagonisten in die Klemme bringt: Justine und Jean-Marc bekommen nach einem Streit eine E-Mail zugeschickt, die diesen Streit in ihrer heimischen Küche mitgefilmt hat. Wer hat die Webcam installiert...
