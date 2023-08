Mission Bodenqualität: Wie sich ein Landwirtschaftsbetrieb für die schwierige Zukunft wappnet

Es herrscht Hochbetrieb dieser Tage in der Landwirtschaft. Die trockenen Tage müssen für die Ernte genutzt werden. Am Ortsrand von Dittmannsdorf rollen gleich zwei Mähdrescher auf dem Feld, um Raps zu dreschen. Und Lutz Lorenz schaut auf die Uhr, weil es ab 14 Uhr, also in einer guten Stunde, regnen soll. So hat es der Wetterradar angekündigt,...