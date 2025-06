Mit kurfürstlichen Köstlichkeiten: Nach fast zwei Jahren beendet Schloss Augustusburg die Gastro-Misere

Kräutersalz, Marmeladen, Wurst und Wein: Mit einem neuen Konzept eröffnet das Café „Anna“ im Erzgebirge. Warum es dort nicht nur Essen und Trinken geben wird.

Endspurt im Schloss Augustusburg: Am 1. Juli wird das neue Café „Anna“ in den Räumen des früheren Arkaden-Imbiss‘ eröffnen. Damit endet eine fast zweijährige Fastenzeit für Schloss-Besucher, die fortan während der Öffnungszeiten des Schlosses wieder mit einem Angebot an Speisen und Getränken versorgt werden. Es gibt Salate in...