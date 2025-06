„Mit unseren Stellen würde ganz viel Herzblut wegfallen“: Gleichstellungsbeauftragte kritisiert Vorschlag aus Dresden

Ein Papier aus dem Innenministerium sorgt für Unruhe: Werden die kommunalen Gleichstellungsbeauftragten „abgeschafft“? Die „Freie Presse“ hat mit Annett Schrenk aus Mittelsachsen gesprochen.

Fragen wird ja wohl noch erlaubt sein, oder? So einfach ist es nicht. Jedenfalls nicht in Bewerbungsgesprächen. Zum Beispiel, wenn eine Bewerberin gefragt wird, wie sie ihre Arbeit schaffen will - mit zwei Kindern. „Diese Frage ist unzulässig“, betont Annett Schrenk. Als Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Mittelsachsen greift sie in...