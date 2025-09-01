Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In „Kürbishausen“ in Freital wartet ein Kürbis-Aladin geduldig auf seine Wunderlampe.
In „Kürbishausen“ in Freital wartet ein Kürbis-Aladin geduldig auf seine Wunderlampe. Bild: Oskarshausen GmbH
In „Kürbishausen“ in Freital wartet ein Kürbis-Aladin geduldig auf seine Wunderlampe.
In „Kürbishausen“ in Freital wartet ein Kürbis-Aladin geduldig auf seine Wunderlampe. Bild: Oskarshausen GmbH
Flöha
Mittelsachsen ergreift wieder das Kürbisfieber
Von Steffi Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ausstellungen, Schnitzaktionen, kulinarische Leckerbissen – die große Frucht soll in den nächsten Wochen wieder Besucher in Freizeiteinrichtungen locken. Die „Freie Presse“ verrät, was geplant ist.

Oskarshausen: Über 50.000 Kürbisse sollen im Freizeitpark Oskarshausen in Freital an XXL-Naturkunstfiguren mit der Herbstsonne um die Wette strahlen. Am Mittwoch ist die große Eröffnung von „Kürbishausen“ geplant. Doch um die Kürbisausstellung in diesem Umfang stand es 2025 zuweilen nicht gut. Denn um sie zu realisieren, braucht man...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:15 Uhr
4 min.
„Das habe ich vorher noch nirgendwo gesehen“ Begeisterte Besucher beim Kürbisfestival in Lichtenwalde
Dagmar Vogler und Helmar Köhler vor der Tiger-Skulptur am Teich.
Seit Samstag sind die Kürbisse los im Schlosspark Lichtenwalde. 18 Skulpturen aus der Zirkuswelt sind echte Hingucker. Die ersten Besucher haben eine klare Meinung zum Event.
Steffi Hofmann
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
07:46 Uhr
2 min.
Woltemade als Vorbild für WM-Kandidaten Collins und Nebel
Bei der U21-EM jubelten Woltemade und Nebel zusammen im DFB-Trikot.
Ein junges Trio mit Vergangenheit und neuen Träumen: Was Woltemades turbulenter Sommer für Collins und Nebel bedeutet – und warum Bratislava jetzt wieder wichtig wird.
07:33 Uhr
3 min.
Kimmichs Slowakei-Erinnerungen - Füllkrug vor Jubiläum
Julian Nagelsmann startet mit dem DFB-Team in die WM-Qualifikation.
Die DFB-Auswahl startet in Bratislava in die WM-Qualifikation. Die letzte Partie gegen die Slowakei weckt gute Erinnerungen. Drei Akteure hoffen auf ihr Länderspieldebüt.
27.08.2025
4 min.
Lichtenwalde: Meterhohe Kürbisskulpturen verwandeln Schloss und Park in Zirkus-Welt
Patrizia Meyn und Stefan Hinner haben die Kürbisse für das Lichtenwalder Festival fest im Griff.
Längerer Rundgang, mehr Figuren und ein Labyrinth - damit punktet die Neuauflage des Kürbisfestivals. Vom 30. August bis 2. November färben sich Schloss und Park orange. Und es gibt eine Überraschung.
Ingolf Rosendahl
Mehr Artikel