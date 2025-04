Motorradfahrer bei Unfall bei Augustusburg schwer verletzt

Bei einem Überholvorgang passierte auf der S 223 am Samstag ein folgenschwerer Zusammenstoß.

Augustusburg.

Ein Motorradfahrer ist am Samstag in der Nähe von Augustusburg nach einem abgebrochenen Überholvorgang einer Autofahrerin schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, war ein 66-jähriger Motorradfahrer am Samstag gegen 15.10 Uhr mit einer Honda auf der S 223 von Augustusburg in Richtung Waldkirchen unterwegs. Eine VW-Fahrerin (57) fuhr in gleicher Richtung vor dem Motorradfahrer. Als die Autofahrerin einen Überholvorgang aufgrund Gegenverkehrs abbrechen musste, fuhr der 66-Jährige auf den VW auf und stürzte. Der Mann wurde schwer verletzt und kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Der Schaden an Motorrad und Auto wurde auf insgesamt circa 4500 Euro geschätzt. (kru)