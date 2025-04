Nach dem Stromausfall in Spanien: Mit diesen Vorräten kommt auch ohne Strom ein Essen auf den Tisch

Tagelang kein Strom? Seit dem großflächigen Blackout in Spanien und Portugal treibt diese Sorge auch bei uns viele Menschen um. Ein Workshop der Volkshochschule Mittelsachsen in Augustusburg hat gezeigt, wie man sich dafür rüstet – und brachte die Teilnehmer zum Staunen.

Die Menschen, die sich im Januar im Lehngericht in Augustusburg trafen, konnten noch nichts von dem Stromausfall ahnen, der in Spanien und Portugal am Montag zeitweise das öffentliche Leben lahmlegte. Doch viele ahnten, dass es sinnvoll ist, sich auf eine solche Situation vorzubereiten. „Ein großflächiger Stromausfall über längere Zeit...