Nach schwerer Verletzung: Empanada-Chefin öffnet ihr Kaffee-Häuschen in Hennersdorf wieder: Das sagen Gäste

Susie Benz hatte ihr Kaffeehäuschen bei Augustusburg für ein halbes Jahr geschlossen. Am Wochenende hat das bekannte Ausflugsziel wiedereröffnet. Besucher kamen auch aus Dresden und Chemnitz.

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Diese Fußball-Weisheit von Sepp Herberger traf am Samstag auf Susie Benz zu. Die Hennersdorferin war um 4.30 Uhr aufgestanden, um Kuchen für ihr Empanada-Kaffee-Häuschen zu backen, das an diesem Tag nach einem halben Jahr Pause wieder geöffnet hatte. Zwischen 11 und 17 Uhr hatte sie sämtliche Kuchenstücke an...