Nach Zuckerfasten: Susie Benz startet in Hennersdorf in die Ostersaison

Zu Ostern kehrt Leben ins Empanada-Häuschen zurück: Susie Benz startet in Hennersdorf in die neue Saison – mit süßen Torten, herzhaften Spezialitäten und frischer Energie nach einer Operation.

Susie Benz steht in den Startlöchern. Die gebürtige Paraguayerin holt derzeit ihr Empanada-Häuschen im Augustusburger Ortsteil Hennersdorf aus dem Winterschlaf. Pünktlich zu Ostern möchte sie wieder öffnen und ihre Gäste mit selbstgebackenen Kuchen sowie herzhaften Spezialitäten verwöhnen. Besonders bekannt ist sie für ihre Empanadas –... Susie Benz steht in den Startlöchern. Die gebürtige Paraguayerin holt derzeit ihr Empanada-Häuschen im Augustusburger Ortsteil Hennersdorf aus dem Winterschlaf. Pünktlich zu Ostern möchte sie wieder öffnen und ihre Gäste mit selbstgebackenen Kuchen sowie herzhaften Spezialitäten verwöhnen. Besonders bekannt ist sie für ihre Empanadas –...