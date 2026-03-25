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Das Empanada-Häuschen in Hennersdorf wird von Susie Benz aus dem Winterschlaf geholt.
Das Empanada-Häuschen in Hennersdorf wird von Susie Benz aus dem Winterschlaf geholt. Foto: Claudia Dohle
Mit selbstgebackenen Kuchen will Susie Benz ihre Gäste verwöhnen.
Mit selbstgebackenen Kuchen will Susie Benz ihre Gäste verwöhnen. Foto: Claudia Dohle
Im Herbst war das Empanada-Häuschen in Hennersdorf in den Winterschlaf gegangen.
Im Herbst war das Empanada-Häuschen in Hennersdorf in den Winterschlaf gegangen. Foto: Claudia Dohle
Das Empanada-Häuschen in Hennersdorf wird von Susie Benz aus dem Winterschlaf geholt.
Das Empanada-Häuschen in Hennersdorf wird von Susie Benz aus dem Winterschlaf geholt. Foto: Claudia Dohle
Mit selbstgebackenen Kuchen will Susie Benz ihre Gäste verwöhnen.
Mit selbstgebackenen Kuchen will Susie Benz ihre Gäste verwöhnen. Foto: Claudia Dohle
Im Herbst war das Empanada-Häuschen in Hennersdorf in den Winterschlaf gegangen.
Im Herbst war das Empanada-Häuschen in Hennersdorf in den Winterschlaf gegangen. Foto: Claudia Dohle
Flöha
Nach Zuckerfasten: Susie Benz startet in Hennersdorf in die Ostersaison
Von Claudia Dohle
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Zu Ostern kehrt Leben ins Empanada-Häuschen zurück: Susie Benz startet in Hennersdorf in die neue Saison – mit süßen Torten, herzhaften Spezialitäten und frischer Energie nach einer Operation.

Susie Benz steht in den Startlöchern. Die gebürtige Paraguayerin holt derzeit ihr Empanada-Häuschen im Augustusburger Ortsteil Hennersdorf aus dem Winterschlaf. Pünktlich zu Ostern möchte sie wieder öffnen und ihre Gäste mit selbstgebackenen Kuchen sowie herzhaften Spezialitäten verwöhnen. Besonders bekannt ist sie für ihre Empanadas –...
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