Naturschutzverein bietet Wasser- und Bodenanalysen in Augustusburg an

Interessierte können ihre Proben am 3. Juni im Rathaus untersuchen lassen. Was ist zu beachten?

Augustusburg.

Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie, ein eingetragener Naturschutzverein, bietet am Dienstag, 3. Juni, von 11.15 bis 12.15 Uhr im Rathaus in Augustusburg die Möglichkeit, sich zu Fragen der Wasser- und Bodenqualität, der Wasseraufbereitung und einer optimalen Bodendüngung zu informieren. Interessenten können zudem Wasser- und Bodenproben mitbringen, um sie gegen einen Unkostenbeitrag auf den pH-Wert und die Nitratkonzentration untersuchen zu lassen. Dazu sollte frisch abgefülltes Wasser in einer Kunststoff-Mineralwasserflasche mitgebracht werden. Für Bodenproben sollte an mehreren Stellen des Gartens Boden ausgehoben werden, sodass circa 500 Gramm zur Verfügung stehen. Für diese werde der Nährstoffbedarf ermittelt. (fp)