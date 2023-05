Neue Brücke zum Baumwollpark in Flöha: Jetzt fehlt nur noch das Geld

In der Stadt Flöha geht der Neubau der Stegbrücke an der Lessingstraße voran. Das Bauwerk soll in diesem Sommer übergeben werden. Hinter einem anderen Wunschprojekt der Flöhaer stehen große Fragezeichen: Wann kommt Ersatz für die bei einem Brand stark beschädigte Brücke zum Baumwollpark?