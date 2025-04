Neues Restaurant in Oederan: Im Klein-Erzgebirge isst man bald griechisch

Zum Saisonstart waren Kiosk und Gaststätte im Miniaturpark verwaist, doch bald gibt es was Neues. Und was tut sich noch so im „Haus am Klein-Erzgebirge“?

DIe beiden Imbissbuden im Klein-Erzgebirge sind frisch gestrichen, und zwar in den Farben Griechenlands: weiß und hellblau. „Das habe ich alles selbst gemacht“, erzählt Georgios Panagiodio. Er zeigt auf die weiß gedeckten Holztische und die Stühle mit den Sitzpolstern, die er mit Blumen dekoriert hat. Auch ein paar Reparaturen seien... DIe beiden Imbissbuden im Klein-Erzgebirge sind frisch gestrichen, und zwar in den Farben Griechenlands: weiß und hellblau. „Das habe ich alles selbst gemacht“, erzählt Georgios Panagiodio. Er zeigt auf die weiß gedeckten Holztische und die Stühle mit den Sitzpolstern, die er mit Blumen dekoriert hat. Auch ein paar Reparaturen seien...