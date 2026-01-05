Neues Schaufenster zur Stadtgeschichte öffnet Ende Januar in Flöha

Flöha
Die Dauerausstellung im Wasserbau der Alten Baumwolle wird mit einem thematischen Rahmenprogramm eröffnet.
Die Eröffnung der neuen Dauerausstellung zur Geschichte der Alten Baumwolle, verbunden mit der Flöhaer Stadtgeschichte, wird am 31. Januar 2026 in ein Rahmenprogramm eingebettet. Der Auftakt erfolgt um 14 Uhr im Foyer des Wasserbaus der Alten Baumwolle mit einer kurzen Rede von Oberbürgermeister Volker Holuscha, danach folgt eine Lesung mit...
