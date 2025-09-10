Niederwiesa: Teurer Unfall ohne Verletzte

Glück im Unglück: Auf der B 173 konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Der unbekannte Überholer setzte seine Fahrt fort. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Glimpflich ausgegangen ist ein Unfall am Dienstag in Niederwiesa. Es wurde niemand verletzt. Der Schaden ist indes enorm. Das hat sich nach Angaben der Polizei ereignet: Ein 61-Jähriger war mit einem Mercedes auf der B 173 im linken Fahrstreifen in Richtung Chemnitz unterwegs. Gleichzeitig scherte ein bisher unbekannter Pkw zum Überholen vom...