Niederwiesaer Schüler erleben Produktionsalltag bei Küchenbauer

Flöha
Die Schulbank haben Mädchen und Jungen der Oberschule Niederwiesa mit der Werkbank in der Firma Ratiomat Einbauküchen GmbH Leubsdorf getauscht.
Ein selbst gebauter Holzschlitten im Miniaturformat ist ein Souvenir, welches Schülerinnen und Schüler der Oberschule Niederwiesa an den Besuch beim Küchenbauer Ratiomat in Leubsdorf erinnert. Die Siebtklässler haben darüber hinaus aber bei dem Besuch im Unternehmen vor allem neue Erfahrungen gewonnen: Wie funktioniert der Betriebsablauf und...
