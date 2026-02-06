Oberschule Niederwiesa will Streitschlichter-AG gründen

Eine junge Lehrerin möchte, dass ihre Schüler Konflikte gut klären können - und zwar persönlich, nicht übers Handy. Dazu hat sie bereits Ideen, wie das gelingen kann.

Bei Kindern und Jugendlichen gibt's manchmal Streit. Das kann im Klassenzimmer sein, auf der Hofpause, im Freundeskreis, in der Familie mit Eltern oder Geschwistern. „Dabei sind Konflikte ja per se nichts Schlechtes. So ein reinigendes Gewitter, bei dem man mal Dampf ablassen kann, ist wichtig", sagt Sarah Fiedler. Doch der Ton macht die...