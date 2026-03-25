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Viola Uhlig hat das Teufelsrad vorbereitet für das Modell der Katzenmühle.
Viola Uhlig hat das Teufelsrad vorbereitet für das Modell der Katzenmühle. Foto: Mathias Herrmann
Viola Uhlig hat das Teufelsrad vorbereitet für das Modell der Katzenmühle.
Viola Uhlig hat das Teufelsrad vorbereitet für das Modell der Katzenmühle. Foto: Mathias Herrmann
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Oederan: Das Klein-Erzgebirge erwacht aus dem Winterschlaf
Von Mathias Herrmann
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Wenn Ende März das Klein-Erzgebirge in Oederan seine Saison beginnt, dann haben viele Helfer die Miniaturschau vorbereitet. Unterstützt wurden sie von freiwilligen Helfern.

„Hat jemand meinen Strom abgestellt?“ ruft es durch das Klein-Erzgebirge in Oederan. Die gelbe Lok zur Schienenreinigung will nicht fahren. Ein Indiz, dass bis zur Eröffnung des Miniaturparks am 28. März noch einiges zu tun ist: Das Areal muss gereinigt, die Häuser, Kirchen und anderen Gebäude aus dem Winterdepot geholt und aufgebaut...
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