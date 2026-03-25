Oederan: Das Klein-Erzgebirge erwacht aus dem Winterschlaf

Wenn Ende März das Klein-Erzgebirge in Oederan seine Saison beginnt, dann haben viele Helfer die Miniaturschau vorbereitet. Unterstützt wurden sie von freiwilligen Helfern.

„Hat jemand meinen Strom abgestellt?“ ruft es durch das Klein-Erzgebirge in Oederan. Die gelbe Lok zur Schienenreinigung will nicht fahren. Ein Indiz, dass bis zur Eröffnung des Miniaturparks am 28. März noch einiges zu tun ist: Das Areal muss gereinigt, die Häuser, Kirchen und anderen Gebäude aus dem Winterdepot geholt und aufgebaut...