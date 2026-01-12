Oederaner Winterschwimmer: Blau-gelbe Eishaie genießen Frost und Kälte

Flöha
Mit Kettensäge im Stadtbad: Die Oederaner Winterschwimmer bereiten ein Treffen der Eisbader aus den Hochburgen Mittelsachsens am kommenden Wochenende vor. Auch Dresdner und Geraer könnten anreisen.
Zum samstäglichen Schwimmausflug führte Detlef Fröbel neben Badehose und Pudelmütze diesmal auch Wathose und Kettensäge mit: Noch vor dem obligatorischen 14-Uhr-Treff der Oederaner Winterschwimmer kam der derzeitige Anführer der Kreislaufgestählten schon mächtig ins Schwitzen. Empfindliche Minusgrade sorgten seit Neujahr für einen...
