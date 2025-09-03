Oldtimertreffen in Eppendorf: Vielfalt von Mopeds bis LKW erleben

Flöha
Am 7. September verwandelt sich Eppendorf in ein Paradies für Oldtimerliebhaber, wenn historische Fahrzeuge aus Ost und West glänzend im Mittelpunkt stehen.
Egal, ob Fahrzeuge aus ehemaliger Ostproduktion, „Westautos“, amerikanische Straßenkreuzer oder Nutzfahrzeuge unterschiedlicher Art, beim 2. Eppendorfer Oldtimertreffen können die Besucher wieder viele Young- und Oldtimer ganz aus der Nähe betrachten.
