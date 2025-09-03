Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Oldtimerfreunde Eppendorf laden am 7. September zu ihrem 2. Treffen ein.
Die Oldtimerfreunde Eppendorf laden am 7. September zu ihrem 2. Treffen ein. Bild: Knut Berger
Flöha
Oldtimertreffen in Eppendorf: Vielfalt von Mopeds bis LKW erleben
Von Knut Berger
Am 7. September verwandelt sich Eppendorf in ein Paradies für Oldtimerliebhaber, wenn historische Fahrzeuge aus Ost und West glänzend im Mittelpunkt stehen.

Egal, ob Fahrzeuge aus ehemaliger Ostproduktion, „Westautos“, amerikanische Straßenkreuzer oder Nutzfahrzeuge unterschiedlicher Art, beim 2. Eppendorfer Oldtimertreffen können die Besucher wieder viele Young- und Oldtimer ganz aus der Nähe betrachten.
Mehr Artikel