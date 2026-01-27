Orgelkonzert in Flöha: Ehemaliger Thomasorganist spielt neu entdeckte Bach-Werke

Flöha
In der Georgenkirche Flöha gastiert Prof. Ullrich Böhme. Das Konzert am 1. Februar bietet eine Sensation: Erstmals erklingen neu entdeckte Bach-Werke.
Am Sonntag, dem 1. Februar 2026, lädt die Georgenkirche Flöha um 17 Uhr zu einem besonderen Orgelkonzert ein. Es gastiert der ehemalige Thomasorganist Prof. Ullrich Böhme. Neben Werken von Buxtehude, Bruna und Liszt präsentiert er eine echte Sensation: zwei erst kürzlich in Brüssel identifizierte Orgelwerke von Johann Sebastian Bach. Nach...
