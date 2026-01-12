Pause am Falkenauer Skihang: Warum der Lift erstmal stillsteht

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Für die Zwillingsbrüder Laurin (links) und Johann Henkelmann ist der Falkenauer Skihang so etwas wie ihr zweites Zuhause.
Für die Zwillingsbrüder Laurin (links) und Johann Henkelmann ist der Falkenauer Skihang so etwas wie ihr zweites Zuhause. Bild: Andreas Bauer
Bislang war der Lift am Plauer Berg in diesem Winter fünf Tage lang in Betrieb.
Bislang war der Lift am Plauer Berg in diesem Winter fünf Tage lang in Betrieb. Bild: Andreas Bauer
Dies ist eine der drei Pistenraupen, mit denen die Falkenauer ihren Skihang präparieren.
Dies ist eine der drei Pistenraupen, mit denen die Falkenauer ihren Skihang präparieren. Bild: Andreas Bauer
Wenn der Lift geöffnet ist, kann dank des Flutlichts auch während der Woche bis 20 Uhr gefahren werden.
Wenn der Lift geöffnet ist, kann dank des Flutlichts auch während der Woche bis 20 Uhr gefahren werden. Bild: Andreas Bauer
Direkt am Falkenauer Hang befindet sich die Öltheke, an der sich die Wintersportler stärken können.
Direkt am Falkenauer Hang befindet sich die Öltheke, an der sich die Wintersportler stärken können. Bild: Andreas Bauer
Für die Zwillingsbrüder Laurin (links) und Johann Henkelmann ist der Falkenauer Skihang so etwas wie ihr zweites Zuhause.
Für die Zwillingsbrüder Laurin (links) und Johann Henkelmann ist der Falkenauer Skihang so etwas wie ihr zweites Zuhause. Bild: Andreas Bauer
Bislang war der Lift am Plauer Berg in diesem Winter fünf Tage lang in Betrieb.
Bislang war der Lift am Plauer Berg in diesem Winter fünf Tage lang in Betrieb. Bild: Andreas Bauer
Dies ist eine der drei Pistenraupen, mit denen die Falkenauer ihren Skihang präparieren.
Dies ist eine der drei Pistenraupen, mit denen die Falkenauer ihren Skihang präparieren. Bild: Andreas Bauer
Wenn der Lift geöffnet ist, kann dank des Flutlichts auch während der Woche bis 20 Uhr gefahren werden.
Wenn der Lift geöffnet ist, kann dank des Flutlichts auch während der Woche bis 20 Uhr gefahren werden. Bild: Andreas Bauer
Direkt am Falkenauer Hang befindet sich die Öltheke, an der sich die Wintersportler stärken können.
Direkt am Falkenauer Hang befindet sich die Öltheke, an der sich die Wintersportler stärken können. Bild: Andreas Bauer
Flöha
Pause am Falkenauer Skihang: Warum der Lift erstmal stillsteht
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach nur fünf Tagen in Betrieb ruht der Lift am Plauer Berg zwischen Flöha und Oederan wieder. Allerdings wird alles dafür getan, dass es bald weitergeht. Auch zwei Zwillingsbrüder packen mit an.

Auf eine kurze Sturm- und Drangphase folgt am Falkenauer Skihang die Ernüchterung. „Wegen der milden Temperaturen wird der Liftbetrieb ab Dienstag vorerst eingestellt“, sagt Tom Klädtke aus dem Vorstand des örtlichen Skivereins. Allerdings hält sich sein Frust dabei in Grenzen, denn schon Mitte Januar ist die magere Vorjahresbilanz von...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:21 Uhr
4 min.
Jähes Ende für "Legende" Xabi Alonso bei Real Madrid
Xabi Alonso ist nicht mehr Trainer von Real Madrid. (Archivbild)
Nach der Niederlage gegen Erzrivale Barça ist Schluss: Real und Alonso gehen schon wieder getrennte Wege. Nach der Erfolgsstory in Leverkusen ist es der erste Rückschlag in Alonsos Trainerkarriere.
Stefan Tabeling und Christian Johner, dpa
11.01.2026
4 min.
„Wir wurden regelrecht überrannt“: Ansturm auf Nachtrodeln im Erzgebirge
 8 Bilder
Hochbetrieb beim Nachtrodeln Gornau. Die Ausrichter sprachen von schätzungsweise 500 Besuchern – so viele wie noch nie bei dem Event.
Schlittenfahren bei Fackelschein und Scheinwerferlicht: Diese Möglichkeit wird Wintersportfans seit Jahren am Rodelhang in Gornau geboten. Diesmal wurden auch die kühnsten Erwartungen übertroffen.
Patrick Herrl
11.01.2026
2 min.
Glatteis in Sachsen: Hier warnt der Wetterdienst am Montag vor glatten Straßen
Bis in die Nach auf Dienstag hinein warnt der DWD vor Glatteis.
Das Wochenende begann für Autofahrer in Sachsen turbulent, was das Wetter anging. Nun ist klar: Die neue Woche knüpft direkt daran an. Was Sie jetzt wissen müssen.
Patrick Hyslop
19:18 Uhr
3 min.
Runter von der Couch, rein in die Skischuhe: Loipen-Expertin aus dem Vogtland verrät die schönsten Touren zum Feierabend
Loipentesterin Melanie Weiß auf der Nacht-Loipe Grünbach. Bestens gespurt, beleuchtet bis 20 Uhr, geeignet auch für Skating.
Lohnt doch eh nicht, nach der Arbeit noch mal in die Loipe zu gehen? Wintersport-Expertin Melanie Weiß sagt: Doch! Sie kennt die besten Feierabend-Touren. Schnell und hell.
Cornelia Henze
08.01.2026
3 min.
Auch in Falkenau hat jetzt die Skisaison begonnen
In der Nacht zum Donnerstag wurde in Falkenau noch einmal beschneit und präpariert.
Wegen Wassermangels konnte der Skiclub den Hang bislang nicht beschneien. Doch der Rückstand ist aufgeholt. In Augustusburg gibt es dank Neuschnee-Prognose die Aussicht auf Naturbahn-Rodelspaß.
Matthias Behrend
04.01.2026
4 min.
Ein Brite im Erzgebirge: Was Kevin Paul Stuckey an Rosts Wiesen schätzt
 5 Bilder
Fühlt sich auf dem Augustusburger Skihang pudelwohl: Der Brite und Wahl-Chemnitzer Kevin Paul Stuckey.
Auf dem Augustusburger Skihang nimmt die Skisaison diesmal zeitig Fahrt auf. Über das Mekka für Alpine-Fans in Mittelsachsen freuen sich Aktive regionaler Vereine ebenso wie Hobby-Sportler.
Andreas Bauer
Mehr Artikel