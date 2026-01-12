Pause am Falkenauer Skihang: Warum der Lift erstmal stillsteht

Nach nur fünf Tagen in Betrieb ruht der Lift am Plauer Berg zwischen Flöha und Oederan wieder. Allerdings wird alles dafür getan, dass es bald weitergeht. Auch zwei Zwillingsbrüder packen mit an.

Auf eine kurze Sturm- und Drangphase folgt am Falkenauer Skihang die Ernüchterung. „Wegen der milden Temperaturen wird der Liftbetrieb ab Dienstag vorerst eingestellt", sagt Tom Klädtke aus dem Vorstand des örtlichen Skivereins. Allerdings hält sich sein Frust dabei in Grenzen, denn schon Mitte Januar ist die magere Vorjahresbilanz von...