Polizei hebt in Augustusburg Waffen- und Drogenlager aus

Flöha
Bewohner eines Mehrfamilienhauses haben am Mittwochfrüh die Feuerwehr alarmiert, weil sie sich Sorgen um einen Mieter gemacht hatten. Was dann passierte, sorgt in Augustusburg für Gesprächsstoff.
Ein Großeinsatz der Polizei hat am Mittwoch in der Altstadt von Augustusburg für Aufsehen gesorgt. Zunächst hatten besorgte Bewohner eines Mehrfamilienhauses mit sechs Wohneinheiten am Markt frühmorgens gegen 7.15 Uhr die Feuerwehr alarmiert, weil ein Bewohner dieses Hauses lange nicht gesehen wurde und sich dem Vernehmen nach Postsendungen im...
