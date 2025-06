Polizeieinsatz in der Erzgebirgsbahn: Beamte setzen am Bahnhof Flöha Hausverbot durch

Ein ungebetener Gast weigerte sich, den Regionalzug zu verlassen. Für viele andere Fahrgäste bedeutete das: Verspätung im Berufsverkehr.

Mehrere Beamte der Bundespolizei waren am Dienstagmorgen am Flöhaer Bahnhof im Einsatz. Die Deutsche Bahn hatte sie um Hilfe gerufen, weil sich in der Regionalbahn 80 von Annaberg-Buchholz nach Chemnitz ein Mann mit Hausverbot aufhielt. Der ungewollte Gast weigerte sich auch nach Aufforderungen der Zugbegleiter, auszusteigen. In Flöha setzten...