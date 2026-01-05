MENÜ
Ab Mittwoch wird der Fall des 1984 entführten Felix in einer ARD-Doku erneut aufgerollt.
Ab Mittwoch wird der Fall des 1984 entführten Felix in einer ARD-Doku erneut aufgerollt.
Flöha
Rätselhafter Entführungsfall wird als True-Crime-Doku noch einmal aufgerollt
Redakteur
Von Matthias Behrend
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Familie Tschök, die heute in Flöha lebt, hat 1984 ihren Sohn Felix verloren, der damals in Dresden aus dem Kinderwagen entführt wurde. Die Spur der ARD-Doku führt nach Russland und zum KGB.

In einer dreiteiligen ARD-True-Crime-Serie wird ab Mittwoch ein rätselhafter Kriminalfall aus den 1980er-Jahren aufgerollt. Am 28. Dezember 1984, einem nasskalten Wintertag, wird in Dresden der fünf Monate alte Felix entführt. Seine Eltern Eberhard und Leonore Tschök hatten den Kinderwagen mit ihrem schlafenden Sohn vor dem Centrum-Warenhaus...
